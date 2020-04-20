İstanbul'da ambulansa saldıran zanlılara 11 yıla kadar hapis istemi
Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 kişinin 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 29 Mart'ta hasta almaya giden ambulansa saldırdığı öne sürülen şüpheliler Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, ambulans şoförü Halit K'nin ifadesinde olay günü Kovid-19 pozitif şüphesiyle olay yerine intikal ettiklerini, şüphelilerin hasta ile kendisinden bilgi almak istediklerini, gizlilik gerekçesiyle açıklama yapmadığını, bu kişilerin kendisine "Bana bilgi vereceksin, sen kimsin de ağalık taslıyorsun, sen görürsün." şeklinde tehditte bulunduğunu, ambulansın kapısını zorladığını ve taşlarla camları kırdıklarını söylediği belirtildi.
Müştekiler Şeyma T. ile Gülbahar S'nin de "Adres önünde ambulansın içinde beklediğimiz sırada ambulans yumruklanmaya başlandı. Ambulansın hareket etmeye çalışması üzerine taşlarla camlar kırıldı." şeklindeki ifadelerinin yer verildiği iddianamede, şüphelilerin ambulans şoförüne sinirlendikleri için eylemi gerçekleştirdiklerini söylediği aktarıldı.
İddianamede şüpheliler Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner'in "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Başsavcılıkça onaylanan ve Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi.
Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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