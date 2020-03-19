İstanbul'da ateşi olan İETT şoförleri direksiyon başına geçemiyor

19 Mart 2020 Perşembe, 13:23

İETT ŞOFÖRLERİNİN ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR

stanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede yeni bir önlemin daha yaşama geçirildiği, İETT şoförlerinin, direksiyon başına geçmeden önce ve görevlerini tamamladıktan sonra ateşlerini ölçme uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Buna göre, yüksek ateş tespit edilen şoförlerin sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ateşi yüksek olduğu tespit edilen şoförlere görev verilmiyor. Şoför, sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. İETT'de, şoförlerin işbaşı yaptığı 16 farklı noktada yaşama geçirilen uygulama ile yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele, daha geniş bir alana yayılmış oldu. Uygulamayla, otobüs içindeki yolculara, şoför kaynaklı bir bulaşmanın önüne geçilmesi amaçlandı. Ayrıca, şoförleri ve yolcuları korumak, yakın teması engellemek amacıyla araçlara, şoför koruma kabinleri yerleştirilmesi için harekete geçildi.

"GEÇİCİ ŞOFÖR KABİNİ UYGULAMASI"

Açıklamada, yolculardan şoförlere hastalık geçmesini önlemek için de çalışma yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem yolcunun hem şoförün sağlığının korunmak amacıyla geçici şoför kabini uygulamasını, en kısa zamanda, yaşama geçirmek için harekete geçildi. Saydam plastik malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak, yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi. Böylece, İETT şoförlerinin yolculardan hastalık kapma endişesi olmadan, gönül rahatlığıyla görevlerine odaklanmaları sağlanacak. Kabinler, araç içi kamera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna görüşlerini kapatmayacak, kullanılan elektronik donanıma en üst düzeyde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde tasarlandı. Kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm İETT filosunda uygulanacak."