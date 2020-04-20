İstanbul'da bin 328 kamu emekçisinin koronavirüs testi pozitif

20 Nisan 2020 Pazartesi, 21:42

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, 'KESK İstanbul Covid-19 Salgın İzleme Kurulu Raporu'nu açıkladı. Konfederasyonlarına bağlı sendikaların İstanbul şubelerinin gönderdiği raporların ortaklaştırılmasıyla KESK Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi tarafından hazırlanan İstanbul Kovid-19 Salgın İzleme Raporu, haftalık periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak. Raporda, işyerlerine ilişkin tespit edilen sorunlar, öneriler ve taleplere yer verildi. Raporun, "İşyerlerinde Çalışma Durumu ve Süreleri" alt başlığında, hükümetin zorunlu olmayan kamu işyerlerinde çalışmayı zorunlu kılarak hem kamu çalışanlarını hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye attığına vurgu yapıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre; raporun, "İşyerlerinde Kovid-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbirler" alt başlığında da, Kovid-19 sonuçları pozitif çıkan işyerlerinde çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Acilen Kovid-19 sonuçları pozitif çıkan işyerleri karantinaya alınmalıdır. Sağlık işkolunda kullanılan koruyucu ekipmanlar büyük oranda bağışlarla karşılanmakta bağışların kalitesinin giderek düştüğü gözlenmektedir. Sağlık emekçilerinin barınması konusunda ayrılan yerler olmakla birlikte sayılarının çok yetersiz olduğu ve buralarda yemek ihtiyacının karşılanmadığı bilgisi verilmiştir. Çalışan sağlık emekçilerinin ulaşım ihtiyacı ücretsiz kılınmış olmakla beraber toplu ulaşım kullanıyor olmaları risk faktörü olarak belirlenmiştir. Vaka görülen işyerlerinde görülen farklı uygulamalar ve karantina yoluna gidilmemesi hem hizmet veren kamu emekçilerini hem de hizmet alan yurttaşların sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca vaka görülen işyerlerinin bir çoğunda bütün çalışanları ve ailelerini kapsayan bir tespit (test) ve izolasyon çalışması yürütülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

EN AZ 5 KAT EFOR SARFEDİYORLAR

Sağlık işkolunda alınan tedbirlerin başarılı olabilmesi için önce çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, “Saatlerce kişisel koruyucu ekipmanlar içinde çalışan bir sağlık çalışanı günlük yapmış olduğu işin en az 5 katı efor sarf ediyor. Bu fiziksel yorulma karşısında kendini korumaya enerjisi kalmıyor. Sağlık işkolunda hala KKE eksik olduğu kurumlar olduğu görülmektedir. Özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında hiç ulaşmayan, ulaşmasına rağmen de ciddi yetersizliğin yaşandığı yerler olduğu bilinmektedir. Sürecin şeffaf yürütülmemesi Covid-19 olan sağlık çalışanlarının sayısını belirlemekte sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır” denildi.

3'Ü KARANTİNAYA ALINDI

"Covid-19 Vakası Görülün İşyerleri" alt başlığında ise, "İstanbul’da vatandaşlarımızın her gün hizmet almak için gittikleri PTT işyerleri, Nüfus, Tapu Müdürlükleri, Vergi Daireleri, İŞKUR’lar başta olmak üzere 35 işyerinde toplam 1328 kamu emekçisinde Covid-19 vakası görülmüştür. 35 işyerinden sadece 3’ünde karantina uygulanmaktadır" denilerek, kapsamlı bilgilendirmelere yer verildi.