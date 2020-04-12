İstanbul’da bir bulvar ve bir meydan kapatıldı!

12 Nisan 2020 Pazar, 21:03

Zeytinburnu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alanın İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Belediye'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatılmıştır”