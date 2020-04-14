İstanbul'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2020 Salı, 03:12

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Depremin 17.06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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