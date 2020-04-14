İstanbul'da deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17.06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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