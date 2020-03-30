İstanbul'da eğlence partisi operasyonu: 4 kişiye ev hapsi cezası

30 Mart 2020 Pazartesi, 09:48

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİYE, 2 AY EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ



Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı. Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevkedildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyunca konutlarını terkedemeyecek.