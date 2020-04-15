İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 test kitine el konuldu

15 Nisan 2020 Çarşamba, 15:00

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir tekstil atölyesinin deposunda Çin'den getirilen Kovid-19 test kiti satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 5 bin 575 hızlı tanı test kiti ele geçirildi. Şüphelilere, idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi. Ayrıca ele geçirilen test kitleri, İstanbul Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.



