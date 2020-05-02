İstanbul’da mart ve nisan aylarında 3 bin 600 fazla ölüm kaydedildi
İstanbul’da 2019 ve 2020 yılının mart-nisan aylarındaki ölüm rakamları karşılaştırıldığında, son iki ayda bir önceki yıla göre 3 bin 600 daha fazla ölüm yaşandı.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Sözcü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın kayıtlarına ulaşarak hazırladığı habere göre, geçen yıl mart ve nisan ayında İstanbul’da toplam 12 bin 745 kişi hayatını kaybetti.
Bu sayı, bu sene ise aynı dönemde 3 bin 600 artışla 16 bin 345’e çıktı.
Ancak kayıtlar, İstanbul'da gerçekleşen tüm ölümleri kapsıyor. Koronavirüse (Covid 19) bağlı olarak hayatını kaybedenlere ilişkin ayrı bir veri bulunmuyor. Çünkü hastanelerden gelen ölüm raporlarında “Covid-19” bilgisi yer almıyor.
Nisan’da 2 bin 949 artış
2019 mart ayında İstanbul’da 6 bin 630 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılının mart ayına gelindiğinde bu rakam 7 bin 281 oldu. Aradaki fark sadece 651 olarak kayıtlara geçti.
Geçen sene nisan ayında 6 bin 115 kişi yaşamını yitirirken, bu yıl nisan ayında ise bu sayı 2 bin 949 artışla 9 bin 64’e çıktı.
Günlük ölüm sayılarına bakıldığında nisan ayında en çok ölümün gerçekleştiği 20 Nisan günü 399 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki yıl aynı gün hayatını kaybeden kişi sayısı 203 olarak gerçekleşmişti.
Hastaneden gelen raporlarda ölüm sebebi olarak Covid-19 yazılmadığından, salgında hayatını kaybedenlere dair raporda ayrı bir bilgi bulunmuyor.
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