İstanbul’da 'ramazanda davulcusu' geleneği devam edecek: Bahşişler camdan atılacak

23 Nisan 2020 Perşembe, 16:57

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ramazan ayında uygulanacak önlemlerle ilgili 81 ilin valiliklerine genelge yolladı. Genelgede, ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından bu sene geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanacak denildi.

İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut yaptığı açıklamada, İstanbul'da ramazan ayı için davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Aykut, ramazan ayında davulcuların sahurda insanları uyandırmaya devam edeceğini, koronavirüs salgını nedeniyle bahşişlerin camdan atılabileceğini kaydetti.

BAHŞİŞLER CAMDAN ATILACAK

Aykut, şöyle devam etti:

“İstanbul'da 962 mahallede yaklaşık 3 bin davulcumuz var. Bu yıl da bu gelenek devam edecek. Biz bu görselin muhtarlar olarak devam etmesini istiyoruz. Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda davulcuların koronavirüsle mücadele kapsamında apartmanlara girip, zili çalarak bahşiş toplaması bu yıl yasaklandı. Davulcularımız binalara girerek bahşiş toplaması yapmayacak ve sosyal mesafeyi koruyacak. Davulcular ücret konusunda da sıkıntı yaşamayacaklar. Davulcu, davuluna tokmağını vurup camdan atılacak bahşişini alabilecek. İnsanlar gönlünden geçeni, sokaktan geçen davulcuya bahşiş olarak atabilecekler."