İstanbul’da şehirlerarası deniz ulaşımı da durduruldu!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşın alınan önlemler kapsamında şehirlerarası deniz ulaşımının da durdurulduğunu açıkladı.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; Yeşil daireyük taşımacılığına devam edilmesi, Kırmızı daireyolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.”
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