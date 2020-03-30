İstanbul’da şehirlerarası deniz ulaşımı da durduruldu!

30 Mart 2020 Pazartesi, 16:54

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşın alınan önlemler kapsamında şehirlerarası deniz ulaşımının da durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; Yeşil daireyük taşımacılığına devam edilmesi, Kırmızı daireyolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.”















