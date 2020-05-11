İstanbul'da 'yoksulluk' istatistiği: Her 7 haneden biri İBB'den yardım istedi!

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, İBB bünyesinde hayata geçirilen https://sosinc.ibb.gov.tr/ sosyal destek başvuru sayfasına 1 Nisan- 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan başvuruları inceleyerek değerlendirme yaptı.

“2 MİLYON 600 BİN KİŞİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDU”

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; İBB'ye sosyal yardım için Nisan ayında 682 bin 697 başvuru yapıldı. Bu sayı, İstanbul’daki yedi haneden birinin başvuruda bulunduğunu ortaya koydu. Her haneden sadece bir kişinin başvurabildiği sistemde, aileleriyle birlikte 2 milyon 600 bin kişi sosyal yardım talebinde bulundu. Araştırmada öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“BAŞVURANLARIN ÇOĞUNLUĞU 25-44 YAŞ ARALIĞINDA”

* Hanelerin yüzde 10.6'sı, İstanbul nüfusunun ise yüzde 12.7'si sosyal destek kapsamına alındı. En fazla başvuruyu kadınlar yaparken, başvuranların üçte ikisi 25-44 yaş aralığında bulunuyor. Hanelerin yüzde 43'ü düzenli gelire, yüzde 59.2'si sosyal güvenceye sahip değil.

EN AZ DESTEK BEŞİKTAŞ KADIKÖY

* Başvuranların yüzde 4.9'u başka yerden destek alırken yüzde 23'ü asgari ücretin altında kazanıyor. En fazla 4 kişilik haneler destek alırken, çocuklu hanelerin oranı, yüzde 78,7. Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece ve Bahçelievler geldi. En az destek alan ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy.