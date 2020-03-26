İstanbul’dan Karabük’e bin 500 yabacı taşındı

26 Mart 2020 Perşembe, 19:25

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye alarmda. Alınan önlemler kapsamında hava sahasının kapatılmasıyla ülkelerine dönemeyen ve İstanbul Havalimanı’nda bekleyen, aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi 70 yolcu otobüsleriyle Karabük'e gönderildi. Karabük’te bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait devlet yurdunda karantinaya alınacakları kaydedilen bin 500 kişinin toplu halde taşınması ise endişe yarattı. Öte yandan yabancı uyruklu yolcuların geniş güvenlik önlemleri altında TEM otoyolu üzerinde Sakarya ve Düzce'de bulunan tesislerde mola verdiği aktarıldı.

‘YAPILAN BİLİME TERSTİR’

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün, Karabük’te olası bir korona vakasının çıkması halinde hastanelerin yeterli olmadığını belirterek, “Hali hazırda Karabük vilayetinde hastane, doktor ve yoğun bakım ünitesi yeterli değilken yaklaşık bin 500 kişinin bu vilayete karantinaya alınmak için götürülmesi yanlıştır. Bu kişiler arasında koronavirüs pozitif olan kişi var mıdır? Nasıl önlemler alınmıştır? Kendine yetebilme ihtimali düşük olan bir vilayete İstanbul’dan yola çıkıp Kocaeli, Sakarya, Bolu illerini geçerek kara yoluyla bu kadar kişiyi taşımak bilime terstir” dedi. “3-4 otobüs yolcu hali hazırda Karabük’e götürüldü ve yurda yerleştirildi” diyen Aygün, “Diğerleri de yolda geliyor. Ülkenin yöneticileri tüm yurttaşlara evde kal derken bu karar kim ve hangi veri çerçevesinde almıştır?” diye sordu.

‘VİRÜS 4 VİLAYETE TAŞINIR’

Bu uygulamanın 4 il için de tehlike arz ettiğini kaydeden Aygün şöyle konuştu: “Bu yapılan mutasyona uğrayan virüsü bu 4 vilayete taşımaktır. Seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı ve hatta sokağa çıkma yasağı uygulanmasının tartışıldığı bir dönemde bu uygulama alınan tedbirlere de aykırıdır. Karabük’te koronavirüs pozitif hastalar varken, karantina altında insanlar varken ve hatta bir kişinin vefat ettiği de iddia edilmişken, buraya bin 500 kişi daha götürmek aymazlıktır.”