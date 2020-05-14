İstanbul’un koronavirüs risk haritası güncellendi
İstanbul’un koronavirüs haritası, Covid-19’un seyri doğrultusunda son gelen resmi bilgileri göre güncellendi.
İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasıyla birlikte yurttaşların kullanımına açılmıştı.
Haritada yer alan bilgiler, son gelişmelerin ardından bugün tekrar güncellendi.
Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler yeniden belirlendi. Buna göre mavi renkler, düşük riskli bölgeleri temsil ederken, kırmızı renkler ise yüksek riskli alanları ifade ediyor.
Son güncellemeye göre İstanbul’da bazı ilçelerin durumu şu şekilde:
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