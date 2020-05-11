İşte Covid-19'a karşı havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler
Koronavirüs can almaya devam ediyor. Havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler açıklandı; check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafeye uygun düzenlenecek. İşte ayrıntılar...
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu.
Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, havacılıkta "yeni normal düzene" geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında uygulayacakları yeni önlemleri İstanbul Havalimanı'nda incelediklerini belirtti.
Havalimanına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde uygulanan önlemlerin kapsamının genişletileceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:
"Havalimanlarının fiziki şartları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak."
Keskin, açıklamasında konuyla ilgili alınacak önlemlere ilişkin bazı görselleri de paylaştı.
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