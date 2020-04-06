İşte Falette kararı
Fenerbahçe Simon Falette’le kiralık sözleşmesini noktalayacak.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı. Fenerbahçe'de de Simon Falette'nin durumu merak konusu oldu.
İddiaya göre Falette'nin sözleşmesini feshetmek için harekete geçildi.
Fenerbahçe yönetiminin Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt’a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı iddia edildi.
Falette kadroda kendisine şans bulamamıştı.
Kaynak: Sözcü
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