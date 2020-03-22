İşte spor dünyasının koronavirüs listesi

22 Mart 2020 Pazar, 10:21

Koronavirüs spor dünyasını vurdu.

Son kurban ise Belçikalı yıldız Fellaini.

Çin Ligi takımlarından Shandong Luneng'in Belçikalı oyuncusu Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 yaşındaki futbolcu Çin Süper Ligi'nde test sonucu pozitif çıkan ilk oyuncu oldu.

Juventus’ta Dani Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından üçüncü pozitif test Arjantinli Paulo Dybala'dan çıktı.

Milan'ın Sportif Direktörü Paolo Maldini ve takımın futbolcularından oğlu Daniel Maldini'de kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Milanlı Zlatan İbrahimovic’in de hasta olduğu bildirilüi.

Verona'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aralarında Wu Lei’nin de bulunduğu La Liga ekiplerinden Espanyol kulübünden yapılan açıklamada takımdaki 7 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini duyuruldu.

UEFA kongresine katılan Sırbistan Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı Marko Pantelic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Pantelic, kongreye katılıp koronavirüs kapan ikinci isim oldu.

UEFA kongresine katılan Sırbistan Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı Marko Pantelic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Pantelic, kongreye katılıp koronavirüs kapan ikinci isim oldu.

La Liga'da Valencia forması giyen Ezequiel Garay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Valencia kulübü, Marca gazetesi, Valencia'da koronavirüs testi pozitif çıkan Garay dışındaki 4 ismi açıkladı. Futbolcu Ezequiel Garay, futbolcu Eliaquim Mangala, futbolcu Jose Gaya, antrenör Camarasa ve antrenör Aliaga...

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIFA Yönetim Kurulu üyesi olan Kozo Tashima, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sampdoria forması giyen 28 yaşındaki golcü Manolo Gabbiadini'nin yapılan testlerinin pozitif çıktığı açıklanmasının bir gün ertesinde, 6 oyuncuda daha koronavirüs tespit edildi. Sampdoria'da Gabbiadini'nin ardından Bartosz Bereszynki, Albin Ekdal, Omar Colley, Fabio Depaoli, Morten Thorsby ve Antonino La Gumina'nın testleri de pozitif çıkmıştı.

Arsenal, kulüp menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığını ve tüm futbolcuların da kişisel olarak karantina altına alındığını açıkladı.

NBA'de Brooklyn Nets kulügünden yapılan açıklamada 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.





Yıldız oyuncu Kevin Durant ise bu 4 kişiden birinin kendisi olduğunu bilgisini paylaştı.