İşte TBF'nin basketbol ligleriyle ilgili kararı
TBF, koronavirüs nedeniyle, 2019-2020 sezonunun kalan kısmı oynanmayacak. YUNUS AYDIN-ÖZEL
Türkiye Basketbol Federasyonu, liglerle ilgili kararını saat 14.00 Başkan
Hidayet Türkoğlu liderliğinde yapacakları toplantı sonrasında açıklayacak.
Ancak liglerle ilgili kararı belli oldu.
2019-2020 Basketbol sezonu Beyaz Sezon olarak ilan edilecek.
Hiçbir takım düşmeyecek ya da Şampiyon ilan edilmeyecek.
Alt lig olan Türkiye Basketbol Ligi’nde ise Süper Lig’e yükselme olacak.
TBF Hukuk Kurulu hangi takımın yükseleceği konusunda çalışma yapmaya devam ediyor.
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