İşte TBF'nin basketbol ligleriyle ilgili kararı

TBF, koronavirüs nedeniyle, 2019-2020 sezonunun kalan kısmı oynanmayacak. YUNUS AYDIN-ÖZEL

Yunus Aydın
11 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:01

Türkiye Basketbol Federasyonu, liglerle ilgili kararını saat 14.00 Başkan Hidayet Türkoğlu liderliğinde  yapacakları toplantı sonrasında açıklayacak.

Ancak liglerle ilgili kararı belli oldu.

2019-2020 Basketbol sezonu Beyaz Sezon olarak ilan edilecek.

Hiçbir takım düşmeyecek ya da Şampiyon ilan edilmeyecek.

Alt lig olan Türkiye Basketbol Ligi’nde ise Süper Lig’e yükselme olacak.

TBF Hukuk Kurulu hangi takımın yükseleceği konusunda çalışma yapmaya devam ediyor.


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