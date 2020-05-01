İşte TFF'nin "Futbola Dönüş Protokolü"

01 Mayıs 2020 Cuma, 20:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

TEST ŞART

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı.

Kurul; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

Acıbadem Sports ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.

MESAFE KURALI

Protokolde yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralı, kısıtlı görevli sayısı, futbolcuların stada ayrı ayrı gelişi gibi kurallar yer alıyor.

TESİSLERDE GRUP ANTRENMANLARI BÖLÜMÜNDEN BAZI MADDELER:

“Her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilmesi”

“Soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması”

“Oyuncuların tükürme, sümkürme gibi ihtiyaçlarını saha kenarına gelerek gerçekleştirmelidir”

“Bir antrenman sahasında aynı anda maksimum 6 oyuncu antrenman yapabilecektir”

“Oyuncular 10'ar dakika aralıklara tesislere varacak şekilde planlama yapılmalıdır”

“Antrenman sahasındaki herkes en az 4 metre mesafede konumlanacaktır”

“Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır.”



