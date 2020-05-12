İstifa eden rektör Prof. Şafak Ertan Çomaklı'dan ilginç açıklamalar

12 Mayıs 2020 Salı, 14:37

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek üniversiteye veda eden eski rektör ilginç açıklamalarda bulundu.

İnstagram’dan yaptığı canlı yayınla gündem olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘reis’ diye hitap eden Prof. Şafak Ertan Çomaklı, geçen hafta Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden istifa etmişti.

Ben özellikle Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne önem verdim. Burada milli çocuklardan oluşan yazılım ekiplerini oluşturduk. “Siz bu devletin milli çocuğusunuz ve bize milli yazılımlar gerek. Milli çocuklar dışardan alınan programlarla iş yapmazlar” dedik.

"BEŞ YAZILIMI DA KENDİ ÇOCUKLARIMIZ YAPTI"

Son sınavda (online AÖF sınavı) tam beş yazılım gerekiyordu ve bizim çocuklarımız beş yazılımı da kendileri yaptılar. Sınav sürecinde kendi sunucularımız üzerinden hiçbir verimiz dışarıya gitmeden 1 milyon öğrencinin sınavını gerçekleştirdik.

"ÜÇ MİLYON ÖĞRENCİNİN VERİLERİ BAŞKA BİR ÜLKEDEYDİ"

Ben buraya geldikten sonra öğrenme yönetimi sistemini millileştirdim, şu anda aktif-pasif olan 3 milyon öğrencinin bütün verileri bizde kalıyor. Bizden önce dışarıdaydı. Dışarıda bir ülkenin sisteminde duruyordu. Zeki çocuk, akıllı çocuk, gözlüklü çocuk, hastalığı olan, olmayan her şeyi orada duruyordu.

20 günde açıklanan sonuçları, beş günde açıklamamız… Devlet görevlisi olarak takdir beklemiyoruz. Biz bu işi yapmakla mükellefiz. Ama mutlu olmayan insanların da mutsuz olmak için sebeplerinin olduğunu biliyoruz. Çünkü milli yazılımdan rahatsız ve huzursuz oluyorlar. Çünkü kendi yazılımları satılamayacak, kendi yazılımlarıyla Türkiye'nin verisini tutamayacak.

Bu sistemden nemalanan gruplar yok olacak. Benim devlet memuru olarak üstüme düşen vazife, milli yazılımı yapmaktı, bu işte irade göstermekti. Biz onu yaptık. Gerisi 2 bin yıllık devletin takdirindedir.