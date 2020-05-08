İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşan yurttaşlara 1000 TL para cezası

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:52

İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesildi. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, "Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil" değil diye itirazda bulunan kişiye "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap verdi.

Ancak söz konusu ceza dün kesilirlen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı bugün açıklandı.

Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem. 1 aydır işsizim, bana maske verilmedi. Faturasını ödeyemeyen adama 1000 TL ceza kesiyorsunuz" diye konuştu. Yurttaş, "1 ay çalışmayana bin TL veriyorsun, yoldan geçen adama maske takmadı diye bin TL ceza kesiyorsun" diyerek tepkisini gösterdi.