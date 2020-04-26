İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen Emrullah Gülüşken, Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken'in, hastanede tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen Emrullah Gülüşken (47), kızlarının çağrısı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirildi.
İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken'in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı. Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. İki gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşen'in koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen hastaneden geri evine gönderildi.
Bunun üzerine Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, Twitter üzerinden Türkiye'ye seslendi. Samira Gülüşken, "Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz, ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli" diyerek yardım çağrısında bulunurken, Leyla Gülüşken de babasının bulunduğu bir videoyu paylaştı.
BAKAN KOCA, GÜLÜŞKEN VE 4 ÇOCUĞUNUN GETİRİLMESİ TALİMATI VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samira Gülüşken'i arayarak babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.
Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 13.40'ta indi.
Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı. Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.
Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.
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