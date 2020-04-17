İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 67 ölüm
İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 67 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1400'e çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla devam ediyor. İsveç'te ülkede bir günde 67 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1400’e ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 676 artarak, 13 bin 216’ya yükseldi.
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