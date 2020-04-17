İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 67 ölüm

17 Nisan 2020 Cuma, 15:48

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla devam ediyor. İsveç'te ülkede bir günde 67 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1400’e ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 676 artarak, 13 bin 216’ya yükseldi.



