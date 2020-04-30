İsveç'ten Emrullah Gülüşken yanıtı: Sadece gerekli hastalar yatırılır

30 Nisan 2020 Perşembe, 10:12

Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, İsveç'te tedavi göremediği gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait özel jet ile alınarak Türkiye'ye getirilmişti. Konu, İsveç basınında da haber olmuştu. Gülüşken'in alınmadığı iddia edilen hastanenin bulunduğu yerel yönetimin basından sorumlu yetkilisi Jimmy Gottfridsson, RS FM'e konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Emrullah Gülüşken'in hastalığıyla ilgili sorulan soruya hasta-doktor gizliliği nedeniyle bilgi vermeyen Gottfridsson, “İsveç'te sağlık sisteminde tam gizlilik esastır. Hiçbir şekilde sağlık durumları ve aldıkları tedavilerle ilgili bir detay verilemez” dedi.

“SADECE YATIRILMA GEREKLİLİĞİ OLAN HASTALAR YATIRILIR”

Gülüşken'in hastaneye yatırılmamasındaki sebep neydi sorusu da sorulan yetkili, “aSkane bölgesinde hastanelere sadece yatırılma gerekliliği olan hastalar yatırılır ve buna Covid-19 vakaları da dahildir. Koronaya bağlı olarak ciddi bir şekilde hastalığı olan hastaları yatırmak konusunda da bir krizimiz/sıkıntımız bulunmuyor. Her vaka için tıbbi değerlendirme yapılıyor. Şunu da önemle vurgulamak isteriz ki birçok Koronavirüs hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“AİLE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI”

İsveç Göçmenlik Ofisi'nin İsveç devletini karalamaktan aile hakkında bir soruşturma açtığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Jimmy Gottfridsson, “Böyle bir şeyin İsveç'te daha önce hiçbir zaman yaşanmadığını size söyleyebilirim. Ayrıca İsveç kanunlarında da böyle bir suç bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.