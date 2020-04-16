İtalya’da 525 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

16 Nisan 2020 Perşembe, 20:23

ABD'den sonra koronavirüs salgınında en çok ölümlerin yaşandığı ikinci ülke olan İtalya'da son 24 saatte 525 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkedeki can kaybı sayısı 22 bin 170'e yükseldi

Ülkede 3.786 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka 168 bin 941 oluduç

İtalya'da dün 2.667 yeni vaka ve 578 yeni ölüm bildirilmişti.