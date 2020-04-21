İtalya'da bir bebek koronavirüs pozitif doğdu

İtalya'da geçen hafta dünyaya gelen bir bebeğin "koronavirüs pozitif olarak doğduğu" belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2020 Salı, 14:28

BBC Türkçe'nin Ansa ajansına dayandırdığı habere göre, kuzeydeki Aosta kentindeki Beauregard hastanesinde doğum yapan pozitif annenin bebeğinin de koronavirüs taşıdığı belirlendi.

Geçen hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece dünyaya gelen bebeğe yapılan testi sonucu ertesi gün belli oldu.

Ansa, annenin doğuma 38 derece ateşle girdiğini ve erkek bebeğin "pozitif doğduğunu" yazdı.

Doğumun gerçekleştiği Beauregard hastanesi kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yatışların, koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendiği belirtildi.


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