İtalya'da bir bebek koronavirüs pozitif doğdu
İtalya'da geçen hafta dünyaya gelen bir bebeğin "koronavirüs pozitif olarak doğduğu" belirtildi.
BBC Türkçe'nin Ansa ajansına dayandırdığı habere göre, kuzeydeki Aosta kentindeki Beauregard hastanesinde doğum yapan pozitif annenin bebeğinin de koronavirüs taşıdığı belirlendi.
Geçen hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece dünyaya gelen bebeğe yapılan testi sonucu ertesi gün belli oldu.
Ansa, annenin doğuma 38 derece ateşle girdiğini ve erkek bebeğin "pozitif doğduğunu" yazdı.
Doğumun gerçekleştiği Beauregard hastanesi kadın hastalıkları ve doğum bölümüne yatışların, koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendiği belirtildi.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar