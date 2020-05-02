İtalya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28 bin 710'a yükseldi.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 28 bin 710'a yükseldi.

AA
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:05

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