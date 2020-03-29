İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçti!

29 Mart 2020 Pazar, 20:18

Ülkede 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 73 bin 880'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 97 bin 689 olduğunu açıkladı.

Borrelli, dün 12 bin 384 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 646 artışla 13 bin 30'a ulaştığını kaydetti.

SON 3 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜ

İtalya'da bugünkü ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu. Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine ilk sıralarda yer aldı.