İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçti!
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a çıktı.
Ülkede 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 73 bin 880'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 97 bin 689 olduğunu açıkladı.
Borrelli, dün 12 bin 384 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 646 artışla 13 bin 30'a ulaştığını kaydetti.
SON 3 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜ
İtalya'da bugünkü ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu. Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine ilk sıralarda yer aldı.
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