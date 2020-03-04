İtalya'da okullara koronavirüs engeli
İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm okul ve üniversiteler kapatıldı
İtalya hükümeti, koronavirüsü salgını nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.
İtalya’da koronavirüsü salgını nedeniyle 79 kişinin ölmesinin ardından ülke genelinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İtalya hükümeti, salgın nedeniyle ülke genelinde Mart ayı ortasına kadar tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini açıkladı.
İtalya’da 2 bin 502 koronavirüsü vakası kaydedilirken virüsten en çok etkilenen bölgelerin ise bin 520 vaka kaydedilen Lombardiya, 420 vakanın bulunduğu Emilia-Romagna ile 307 vakanın bulunduğu Veneto olduğu belirtildi.
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