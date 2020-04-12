İtalya'da ölü sayısı 20 bine dayandı!

12 Nisan 2020 Pazar, 21:18

Koronavirüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 431 kişinin daha koronavirüs nedeni ile yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısının 19 bin 899'a yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 156 bin 363'e ulaştı.

Öte yandan İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.