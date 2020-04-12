İtalya'da ölü sayısı 20 bine dayandı!
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 431 kişi yaşamını yitirirken ölü sayısı 19 bin 899'a yükseldi.
Koronavirüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 431 kişinin daha koronavirüs nedeni ile yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısının 19 bin 899'a yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 156 bin 363'e ulaştı.
Öte yandan İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.
Video Haberler
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!
- Beyoğlu'nda can pazarı!