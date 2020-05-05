İtalya’da ölü sayısı 30 bine yaklaştı
İtalya Sivil Savunma Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saat içinde 236 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da toplam ölü sayısı 29 bin 315 oldu.
Son bir gün içinde 236 ölümün yaşandığı İtalya’da vaka sayısı bin 75 artarak 213 bin 13’e yükseldi.
Reuters’ta yer alan habere göre, yapılan açıklamada İtalya’da corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının bin 427, toplam iyileşen hasta sayısının ise 32 bin 879 olduğu ifade edildi.
İtalya Ulusal İstatistik Ajansı (Istat), ülkede ölüm oranlarının Sivil Savunma Ajansı tarafından bildirilen ölüm oranlarından çok daha yüksek olduğunu belirtti.
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