İtalya’da ölü sayısı 30 bine yaklaştı

05 Mayıs 2020 Salı, 19:25

Son bir gün içinde 236 ölümün yaşandığı İtalya’da vaka sayısı bin 75 artarak 213 bin 13’e yükseldi.

Reuters’ta yer alan habere göre, yapılan açıklamada İtalya’da corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının bin 427, toplam iyileşen hasta sayısının ise 32 bin 879 olduğu ifade edildi.

İtalya Ulusal İstatistik Ajansı (Istat), ülkede ölüm oranlarının Sivil Savunma Ajansı tarafından bildirilen ölüm oranlarından çok daha yüksek olduğunu belirtti.