İtalya’dan çarpıcı rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor

14 Nisan 2020 Salı, 12:22

İtalya Sağlık Enstitüsü ISS tarafından yayımlanan raporda, İtalya’da bulunan koronavirüs bulaşma özelliklerinin, Çin’in Vuhan kentinde bulunan verilerle benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı. ISS Müdürü Silvio Brusaferro tarafından yapılan açıklamada, İtalya’nın kuzey bölgesi Lombardy’de koronavirüs taşıyan tek bir kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırdığını söyledi.

İTALYA'DAKİ YAYILMA HIZI VUHAN'LA AYNI ÇIKTI

Brusaferro ülkedeki ölüm oranlarındaki artışı buna bağladıklarını söyledi. Brusaferro analiz yapılan yaşlı ve başka hastalıkları olan erkeklerde, koronavirüsün çok hızlı etki ederek ölümcül hale geldiğini ve bu bulgunun Çin’in Vuhan kentindeki bulgularla benzerlik taşıdığını belirtti.