İtalyan devi koronavirüsü nedeniyle kapıları kapattı
İtalya'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya Seri A ekiplerinden Inter, tüm sportif faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını spor faaliyetlerini etkilemeye devam ediyor.
Juventus'ta Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Inter kulübü geçtiğimiz hafta iki takımın maç yapmasından dolayı bütün sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Yaşanan bu olaydan dolayı iki dev kulübün tüm oyuncularının karantinaya alınması bekleniyor.
Video Haberler
- Denizden erkek cesedi çıktı
- Sürekli havladı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
- Antalya açıklarında yakalandı! Tam 3 metre boyunda
- Ali Babacan AKP iktidarına böyle tepki gösterdi
- Erdoğan zor durumda
- Sahte ürünlere polis baskını
- AKP toplantısında isim krizi!
- Gönüllü doktorlar bu kez de vapurda koronavirüsü anlattı
- Edirne'de 3 göçmen öldü
- Çokal AKP'ye geçti ama akıllarda bu sözleri kaldı