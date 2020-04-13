İtalyan tenor Bocelli salgınından etkilenenler için söyledi, 2,5 milyon kişi canlı izledi
İtalya tenor Andrea Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında evlerinde karantinada olanlar ve salgınla savaşan sağlık görevlileri için 'Umut İçin Müzik' adlı bir konser verdi.
Salgının en çok vurduğu İtalya'nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedreli'nde, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan konser Bocelli'nin Youtube kanalında canlı yayınladı. Yarım saat süren konseri 2.6 milyon kişi canlı izledi.
Ünlü tenor, kendisine piyanist Emanuele Vianelli'nin eşlik ettiği konserde Bach’tan “Ave Maria”, Rossini’den “Domine Deus” “Amazing Grace”i seslendirdi.
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