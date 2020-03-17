İyi – kötü senaryosu

17 Mart 2020 Salı, 06:00

CHP’nin dün MYK toplantısında koronavirüs salgını ele alındı. Toplantıda tokalaşma yapılmadığı ve dezenfektan kullanıldığı öğrenildi.

MYK, toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin okullarda temizlik yapma çalışmalarının engellendiğini ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun engellemeye sinirlenerek, “Nasıl okullara sokmazlar? Kendileri yapmıyorlar, bıraksınlar biz yapalım” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bütün belediye başkanlarına şu talimatı verdi: “Mutlaka merkezi yönetimle yerel yönetimlerin eş güdümünü sağlamak lazım. İbadethaneler, camilerimiz, okullarımız, yurtlarımızın temizliğini yapınız. Bu konuda inisiyatif alın. Bu konuda insiyatif almaktan çekinmeyiniz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu başkanlığındaki Koronavirüs İzleme Komitesi tarafından hazırlanan rapor MYK’de ele alındı. Koronavirüs salgınıyla ilgili alınması gereken tedbirlerin sıralandığı raporda ayrıca Türkiye’yle ilgili iyi ve kötü senaryolar da yer aldı. CHP’nin bugün kamuoyuna açıklayacağı rapordaki iyi senaryoya göre Türkiye’nin koronavirüs salgınını 3 - 4 bin vakayla atlatması öngörülüyor. Rapordaki kötü senaryoya göre ise Türkiye’de salgın nedeniyle vaka sayısının 1 milyonu bulabileceği tespiti yapılıyor.