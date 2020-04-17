İyi ki müzik, resim, sinema var...

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Oyuncu olan Pervin Bağdat, yine sanata sığındı: iyi ki müzik, resim, sinema, edebiyat var.

- Karantina günlerinde yaratıcılığınızı nasıl kullanıyorsunuz? Gün içinde neler yapıyorsunuz?

Salgının yarattığı korku, panik ortamı haricinde benzer izole zamanları hep yaratmışımdır kendime. Biraz dinlenmek, okumak, resim yapmak iyi geliyor normalde böyle zamanlarda. Ama bazen durmak, yaratıcılığın artması için en iyi birikme yöntemi olabiliyor. Bu dönemde ekstra bir baskı hissediyorum üstümde bir şeyler üretmeliyim diye. İlla bir şeyler yapmak zorunda da değiliz diyorum sonra kendimi sakinleştirip. Sadece durup kendini, içini, duygularını gözlemlemek bile başlı başına bir yaratım oluyor ileriye dönük bir yatırım gibi. İyi ki sanat var da hepimiz zaman kavramıyla yüzleşirken ruhumuzu besleyebiliyoruz bu süreçte. İyi ki müzik, resim, sinema, edebiyat var. Ben şimdilerde üretmek yerine kendimi genişletmek üzerine emek harcıyorum.

- Bugünler geçtikten sonra ne yapacaksınız? Bu süreçte bir projeniz olduysa onu nasıl hayata geçireceksiniz?

Şundan eminim ki hepimiz farklı insanlar olarak çıkacağız bu süreçten, zihinsel ve felsefi olarak... Ama dayanışma içinde bencillikten uzak olanlar, kendini değil sadece, başkaları için de çabalayanlar daha güçlü çıkacak diye düşünüyorum.

Sahne içinse tecritle ilgili performansa dayalı bir projem vardı; bugünler fazlaca katkıda bulundu bu çalışmama. Ancak benim bugünler geçtikten sonra kendimden bazı beklentilerim olacak, gelecekteki Pervin’e sesleniyorum: Başka yeteneklerini keşfet, başka hangi özelliklerini parlatabilirsin bunu düşün.

Oyuncu olarak kişisel tatminin yanı sıra insanlara başka nasıl fayda sağlayabilirsin? Yaşamı sanatla nasıl güçlendirirsin bunun için mücadele etmeye devam et.