İYİ Parti Lideri Akşener, gazetemize açılan terör soruşturmasını eleştirdi: ‘Basın özgürlüğüne yeni darbe’

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Akşener, "Bir imar meselesinden terör soruşturması çıkarmak, demokrasilerde yaşanabilecek bir olay değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın, İstanbul’daki ikametinde yapılan düzenlemelere, Boğaz Öngörünüm Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince müdahale edilmesi, belediye ve imar meselesidir. Dünyanın her yerinde, devlet gücünü elinde bulunduranların, yasalara herkesten daha fazla saygı gösterip, sahiplenmesi beklenir" dedi.

Gazetemizin söz konusu haberini terör faaliyeti gibi lanse etmenin, hukuka, demokrasiye ve basın özgürlüğüne vurulan yeni bir darbe olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

SİRAYET ETTİ

"Böylesi bir habere, böylesi bir açıyla soruşturma açmayı dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde açıklayamazsınız. Bir devlet görevlisinin, yasalar karşısında tartışmalı bir inşaat faaliyetinin haber yapılmasına terör soruşturması açmak, ne kadar zorlarsanız zorlayın, anlaşılabilir, anlatılabilir değildir. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisine ya da iş ve işlemlerine itiraz eden herkesi terörist ilan ettiği için, bu üslubun, yanındakilere, yöresindekilere de sirayet etmesi normaldir. Demek ki büyüklerimiz boşa dememiş: Balık baştan kokar."