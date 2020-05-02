İYİ Parti'den ekonomi raporu: Hazine arazileri tarıma açılsın

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:02

İYİ Parti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomide yol açtığı sorunların çözümüne yönelik rapor hazırladı. Rapor, virüs salgının ardından Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı başkanlığında oluşturulan heyet tarafından hazırlandı.

Salgının ekonomide yarattığı tahribatın kısa ve uzun vadede çözümüyle ilgili önerileri içeren rapor, "Acil Önlemler", "Krizden Çıkış" ile "Büyüme ve Kalkınma Ekonomisine Geçiş" olmak üzere 3 ana programdan oluşuyor.

Raporda, tarımdan turizme, ulaşımdan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) kadar sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri şu başlıklar altında ele alınıyor:

"Bireysel ve Ailesel Nakit Destek Programı, Esnaf ve KOBİ Destek Programı, Tarım ve Sanayi Destek Programı, Finans Kurumları Destek Programı, Kamu Kurumları Değişim ve Dönüşüm Programı, Bütçe Açığı ve Aşırı Borçlanmayla Mücadele Programı, Türk Lirası'nın Değerini Koruma ve Yeni Para Politikası, İhracatın Artırılması ve İthal Bağımlılığın Azaltılması Programı."

"NAKİT DESTEK SAĞLANMASI GEREKİR"

Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, raporu salgının Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri belirlemek ve bu olumsuzluklara çözüm üretmek amacıyla hazırladıklarını söyledi. Paçacı, parti olarak ekonomideki her gelişmeyi takip ettiklerini ve buna göre hazırlıklarını yaparak parti görüşünü ortaya koyduklarını ifade etti. Genel kanaatin Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşmeye dönük tedbirlerin kademeli olarak ortaya konulacağı şeklinde olduğunu belirten Paçacı, şöyle devam etti:

"Koronavirüsten sonraki dönemde insanların davranışlarında da değişim olacak. Hemen harcamayla piyasanın canlanması mümkün olmayacak. Kapanan iş yerlerinin tekrar üretime geçmesi ve normal faaliyetlerini sürdürebilmesi belirli bir zaman alacak. Burada devlet olarak mutlak suretle önce hane halkına daha sonra da özellikle küçük esnaf ve KOBİ'lere karşılıksız nakit destek sağlanması gerekir."

"ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ LAZIM"

Salgından dolayı tedarik zincirinde de birtakım sorunların oluştuğuna işaret eden Paçacı, "Sınırlar kapatıldı, uçaklar sefer yapamaz hale geldi" dedi.

Paçacı, virüs salgınının ardından tarımda kendi kendine yeten ülkelerin avantaj sağlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kısa sürede tarımda kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirilmesi gerekiyor. Özellikle son dönemlerde her türlü tarım ürünlerini ithal ediyor noktaya gelmiştik. Ancak bundan sonraki süreçte virüs bitse dahi tarım ithalatında ciddi problemler yaşanacaktır. Bunun için her ülke kendi tarımına dönen ve bunu artıran programlar geliştiriyor. Türkiye'de de tarımı özendirecek tedbirlerin alınması gerekir."

"HAZİNE ARAZİLERİ TARIMA AÇILSIN"

Hükümetin Hazineye ait atıl tarım arazilerinin kullanıma açılmasıyla ilgili açıklamasına da değinen Paçacı, "Bizim görüşümüz de bu noktada. Çiftçilerin desteklenmesi lazım. Kesinlikle Hazine arazilerinin tarıma açılması lazım. Bu şarttır. Devletin elinde çok ciddi Hazine arazisi var. Bu arazilerin bizzat tarım, üretim yapacak çiftçilere veya müteşebbislere tahsis edilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.