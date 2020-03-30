İYİ Parti’den sağlıkçılar için kanun teklifi: Hayatını kaybeden sağlık çalışanları “Şehit” kabul edilsin

30 Mart 2020 Pazartesi, 15:15

İYİ Parti, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının, TSK ve Emniyet mensupları gibi Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınmaları ve salgın hastalık ile mücadele ederken hayatını kaybeden bütün sağlık meslek mensuplarının “Şehit” olarak kabul edilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

İYİ Parti Meclis Grubu adına İyi Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19’un, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın anlamına gelen “pandemi” olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

“SAĞLIK MENSUPLARININ GÖREVİNİN KUTSALLIĞI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Güncel veriler uyarınca, 30 Mart itibariyle dünya genelinde görülen koronavirüs vakalarının toplamının 723 bini, can kayıpları ise 34 bini aştığının, Türkiye genelinde de 29 Mart tarihi itibariyle 9 bin 217 vaka tespit edildiği ve 131 can kaybının yaşandığının aktarıldığı gerekçede, sağlık çalışanlarının canları pahasına görevlerine devam ettiği vurgulanarak, “Kamu düzenini ve sağlığını tehdit eden bu gibi felaketlerle karşı karşıya kalındığında, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi, gerekli fedakarlıkların gösterilmesi ve en önemlisi toplumun kendini meydana getiren değerlere sıkı sıkıya sarılması zorunluluk teşkil etmektedir. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü, kamu düzenini ve güvenliğini tesis etmek amacıyla görevi başında hayatını kaybedenleri ifade eden şehitlik kavramı, Türk toplumunun kurucu unsurlarından, en değerli manevi kabullerinden biridir. Hiç şüphe yok ki; içerisinde bulunduğumuz konjonktürde gece gündüz demeden görevini canla ve başla ifa etmeye çalışan, vatandaşlarımızı hayatta tutmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan sağlık meslek mensupları da kamu düzeni ve kamu sağlığı için en hayati ve kutsal görevlerden birini yerine getirmektedirler. Dünyadaki örneklerine bakıldığında bu kutsal görevin ifası esnasında hastalığa yakalanan ve ne yazık ki vefat eden sağlık meslek mensupları ile karşılaşılmaktadır. Ülkemizde bu kayıpların hiç yaşanmamasını temenni etmekle birlikte, bahse konu sağlık mensuplarının ifa ettikleri görevin kutsallığı göz ardı edilmemelidir” denildi.

“SAĞLIK MENSUPLARI ŞEHİT KABUL EDİLSİN”

Gerekçede, bu kapsamda salgın hastalıklarla mücadele esnasında hayatını kaybeden sağlık meslek mensuplarının ‘şehit’ olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, “Bu değişiklik ile birlikte, içinde bulunduğumuz süreçte salgın ile mücadele bir an dahi tereddüt etmeden görevlerini ifa eden sağlık meslek mensuplarının vazifelerinin kutsallığını yasalaştırmak ve bu doğrultuda vefat eden personelin hukuken, görevleri esnasında hayatını kaybeden Silahlı Kuvvetler, Emniyet ve Jandarma, Millî İstihbarat Teşkilâtı ve ilgili diğer personel ile eşdeğer statüye sahip olmalarını sağlamak amaçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.