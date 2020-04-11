İYİ Parti'li Çıray'dan Sağlık Bakanı'na çağrı: Test kitini derhal iyileştirin

11 Nisan 2020 Cumartesi, 19:03

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, test kitlerinin güvenilirliği ilişkin kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Türkiye’de kullanılan kitlerin doğru tanı için yetersiz olduğunu savunan Çıray, iddiasını istatistiki veriler ve örneklerle destekledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan Çıray, “PCR test kitini derhal iyileştirin, iyileştiremiyorsanız ithal edin” dedi. Çıray sürecin takipçisi olacaklarını da ifade etti.

Çıray'ın açıklaması şöyle:

Sizlere KOVİT-19 gönüllü karantinamdan sesleniyorum. Yaklaşık 30 gündür evdeyim ve kurallara uyuyorum. Bu süreç zarfında açıklamalarımı şimdi olduğu gibi hep evden yaptım. Biliyorsunuz dün akşam haberlerinde Sayın Sağlık Bakanı yatıştırıcı bir konuşma yapmıştı. O konuşmayı dinleyenler huzur içinde yatmaya hazırlanıyorlardı. Büyük medya makinası tarafından her şey süt liman gösteriliyordu. Dün akşam itibarı ile resmi rakamlara göre dünyadaki vaka sayısı 1.674.888, yaşamını yitiren hasta sayısı 101.547… Türkiye’de vaka sayısı 47.029, yaşamını yitiren hasta sayısı 1.006’tıydı. Sonra birdenbire akşamın geç saatlerinde 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilân edildiği haberi geldi. Doğal olarak millet şok oldu…

"YANLIŞ KARARLARIN SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR"

Özellikle günlük geliriyle ucu ucuna geçinen büyük çoğunluk için bu daha da büyük bir şoktu. Çünkü onlar evlerine fazladan yiyecek içecek alamamışlardı. Bu insanlarımız aniden ortaya çıkan bu yeni durum karşısında paniğe kapıldılar ve marketlere hücum ettiler. Böylece AKP yönetimi, umreden sonra Koronavirusun yayılımını katlayacak hatalarına devasa bir hata daha eklemiş oldu. Böylece karantina ile sokağa çıkma yasağı arasındaki farkı bilmedikleri bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenle bu iktidar ve yandaşları milleti suçlamaktan vageçsinler…Umre dahil yanlış kararlarının sorumlusu millet değildir. Sorumlusu AKP iktidarıdır. Böyle bir yönetim olmaz.

Bu cehalet ve beceriksizliğin zirve yapmış halidir. Açıklanmasından iki saat önce basın toplantısı yapan Sayın Bakan ya sokağa çıkma yasağını biliyordu açıklamadı… Ya da bu karar Saray’da danışmanlarla alındı haberi yok. Her ikisi de skandal..!! Böyle bir yasak gecenin bir münasebetsiz saatinde mi ilân edilir?

MİLLETİN ASFALYASINI ATTIRMAYIN!

Değerli Basın Mensupları, Devlet akılla, bilgiyle, beceriyle idare edilir. Bu iktidarda üçü de eksik! Akılları fikirleri her durumdan bir fırsat çıkarmak. Şimdi de Koronavirustan istifade sosyal medya sansürü yaratarak daha otoriter bir rejim peşinde koşuyorlar. Bakın yeri gelmişken bu konuda da iktidara samimi uyarımızı yapalım…

Sayın Erdoğan, Milletin canı burnunda… Salgın hastalık, yakınlarının ölümleri, ölüm korkusu ve fakirlik içinde bunalan bu milletin tek boşalma alanı sosyal medyasına dokunmayın. Bu milletin asfalyasını attırmayın!

"HAFIZALARI TAZELELEYELİM"

Şimdi kısa bir hafıza tazelemesi yapalım. Çin’den sonra virüs İran’ı vurmuştu. Avrupa’da ise önce İtalya’da olmak üzere hasta sayısı hızla yükselmeye başlamıştı. 10 Ocakta COVİT-19 hastalığı ile mücadele için Bilimsel Kurul oluşturuldu. Bu nedenle bir süre aksaklıkları görmezden geldik. Kurul’a ve Sağlık Bakanlığına süre tanımak gerekiyordu, 30 ocağa kadar sabrettik. Ancak böyle bir pandemide zaman çok önemlidir. Bu nedenle İYİ Parti olarak COVİT-19 hastalığına dikkat çekmek için bir grup önerisi verdik. Ancak bu önerimiz AKP-MHP oyları ile reddedildi. Bunun üzerine 31 ocakta partim adına ilk açıklamamı yaptım ve tedbirler yetersiz, dedim. Burada süreç boyunca yaptığımız öneri ve uyarıları tekrarlamayacağım, çünkü biliniyor. Nihayet bu önerilerimizin çoğu yerine getirildi.. Ama taksit taksit.

ÜÇ KAZ VERSEK İKİSİNİ KAYBEDERLER

Taksit taksit karantina olmaz, diye sesimi yükselttim duyan çıkmadı. Sonunda her konuda tek yetkili Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrı yaparak, durumun vahametinin farkında mısınız diye sordum. Ve Türkiye çapında karantina şart Sayın Cumhurbaşkanı diye talepte bulundum. Olmadı. Yönetemediler. Ne yazık ki tarihin en önemli salgınlarından birine Türkiye, AKP’nin 18 yıllık kötü yönetimi sonucunda ortaya çıkan çok çok kötü bir ekonomiyle yakalandı. Üstelik ellerinde liyakat sahibi bürokratları, yanlışlar karşısında direnecek devlet insanları yok.

O nedenle sağlıklı kararlar alamıyorlar. Alsalar da uygulama yapabilme becerileri yok. AKP’lilere üç kaz versek ikisini kaybederler. Maske dağıtmayı beceremeyenler sahra hastanesi yapmaya kalktılar. Onu da beceremiyorlar. Sayın Meral Akşener 45 gün önce “sahra hastaneleri hazır mı?” diye sordu. Sayın İmamoğlu yerlerini gösterdi.

"SAHRA HASTANESİNDE 90 GÜN KAYBEDİLDİ"

Onlar yandaş müteaahite kalıcı hastane yaptırmaya kalktılar. Halbuki Atatürk Havalimanı ve Dünya Ticaret Merkezi’nin hangarları çok önceden biliniyordu. Bu kafa hastane yapamadan 90 gün kaybetti. Kötü yönetimlerinin hangisini sayayım.

COVİT-19 PCR TESTİNİZİ YA İYİLEŞTİRİN YA İTHAL EDİN

Şimdi bu beceriksizlere sesleniyorum. Kulaklarınızı özellikle iyi açın. Şeffaf değilsiniz, güvenilirliğiniz kayboldu. O nedenle derhal TTB ve Eczacılar Odası temsilcilerini Bilim Kuruluna alın. Bilim Kurulunu hızlı ve kolay karar alabilecekleri sayıya indirin. Kurula bir sözcü seçerek her kafadan bir ses çıkmasını engelleyin.

Şimdi daha hayati bir konuya geliyorum. Bunu tüm Türkiye dikkatle dinlesin lütfen. Tıp dünyası biliyor ki teşhis testi olarak kullanılabilen 3 farklı test mevcuttur:

Bu testlerden PCR (Polymerase Chain reaction: Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi Covid-19 tanısında şu an için en güvenilir olan testtir. Şu anda devlet ve özel tüm laboratuvarlar Sağlık Bakanlığı’nın geliştirilmesi için katkı sağladığı Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmaya zorunlu tutuldu. Ancak sahadan aldığımız bilgiler can sıkıcı. Çünkü bu kitin kullanımda teknik kusurları olduğu anlaşıldı. PCR kiti ile birlikte kullanılması gereken bir de RNA izolasyon kiti var. Ancak sahadaki uzmanlar bu kitin izolasyon yaptığına dair yeterli kanıt yok, diyorlar. Çok teknik açıklamalara girip kafa karıştırmak istemiyorum.. Test sonucu pozitif çıkan örneklerin sonuçları güvenilir olmakla birlikte. Negatif sonuçlanan testlerin fazla oluşu şüphe oluşturmaktadır.

Örneğin İngiltere’de yapılan 14.682 PCR testinden 5492’si (%37)pozitif çıkarken. Türkiye’de yapılan 30.864 testten 4.747’si(%14,5) pozitif. İllerde yapılan testlerde de pozitiflik oranları istatistiki olarak tutmuyor. Bu nedenle illerde kaç test yaptığınız ve kaç pozitif çıktığını açıklamalısınız. Bilgiye ve doğru veriye dayanmadan yönetim olmaz. Ayrıca bazı yerlerde dikkatsizce yanlış bildirimler yapıldığına dair bilgiler var. Örneğin; vakanın ilk müracaatında test pozitif çıkıyor, aynı vakaya yapılan ikinci test, yani kontrol testi negatif çıkıyor. Ancak vaka klinik ve tomografik olarak COVİT-19 tanısı almış. Ama dosyasında viral pnömoni yazılıyor.

Bundan ne medet umuyorsunuz? Sayın Bakan, buna viral pnömoni derseniz istatistiksel olarak yanlış sonuçlara varırsınız.Böylece ancak kendinizi kandırırsınız.

Sonuç olarak Doktorluk yeminimin gereği olarak size yeni ama hayati bir çağrıda bulunuyorum: Test kitini derhal iyileştirin. İyileştiremiyorsanız ithal edin. Takip edeceğiz.







