İYİ Parti'li Çıray'dan Sağlık Bakanı'na 'özel hastane' çağrısı: Bakanlığın emrine alınsın

19 Mart 2020 Perşembe, 13:06

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyada yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya önemli bir çağrıda bulundu. Çıray, özel hastanelerin tamamının Sağlık Bakanlığı'nın emrinde salgınla mücadele koordinasyonuna dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yapan İYİ Partili Çıray, önlemlerin yeterli seviyede olmadığının altını çizdi. Süreci Cumhuriyet'e değerlendiren Çıray, virüsün görüldüğü ilk günlerden bu yana Sağlık Bakanı'na çağrı yaptıklarını anımsatarak, "En başından beri Türkiye'nin 2 haftalık karantinaya alınması gerektiğini söyledik" dedi.

'ARTIŞ HIZI İTALYAYI ANIMSATIYOR'

Vatandaşların durumun ciddiyetinin farkında olmadığını belirten Çıray, "Yaşım itibariyle risk grubunda olduğum için kendimi karantinaya aldım. Ancak dün İzmir'de zorunlu ihtiyaçlarımı karşılamak için dışarı çıktığımda vatandaşların bu işi ciddiye almadığını gördüm. Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına bakınca logaritmik bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artış hızı bize İtalya'yı anımsatıyor. Burada özel bir koordinasyona ihtiyaç var. Özel sağlık hastaneleri bu koordinasyona dahil edilmeli. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yetkisi var. Bu yetki kullanılarak özel hastaneler, başına bakanlıktan görevliler konularak koordinasyona dahil edilmeli. Tüm özel hastaneler mücadeleye hazır hale getirmeli. Böylece büyük bir insangücü salgınla mücadelede görevlendirilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

İSPANYA ÖRNEĞİ

Öte yandan yeni tip koronavirüs nedeniyle önlemlerin üst seviyeye çıkarıldığı İspanya’da hükümet, salgınla mücadele için özel kurumlar dahil tüm hastaneleri ve sağlık hizmeti veren kuruluşları devlet kontrolüne geçirme kararı almıştı.