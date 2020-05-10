İYİ Parti’nin koli dağıtımı sürüyor
İYİ Parti Güngören’de yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda 39 ilçe başkanlığı yurttaşlara gıda ve dezenfektan yardımında bulunuyor. İYİ Parti Güngören İlçe Başkanlığı, koronavirüs salgın sürecinde ilçede bin 200 gıda kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi olan ve talep eden her yurttaşa yardım ulaştırıldığını söyleyen İlçe Başkanı Pelin Sellitepe Turan, “Talep eden yurttaşlarımıza yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Muhtarlıklarımızla ve arkadaşlarımızla yaptığımız tespitlerin dışında ihtiyacı olan yurttaşlarımız ilçe başkanlığımıza da ulaşarak ihtiyaçlarını bize iletebilirler” dedi.
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