İyileşme sonrası yeniden pozitif çıkan vakalarda artış
Güney Kore Pazartesi günü sadece 25 yeni vaka bildirdi, ancak “hastalığı yeniden nükseden” vakaların sayısındaki artış, olağanüstü hal koşullarını hafifletmeye hazırlanan ülkede endişeleri artırdı.
Güney Kore sağlık otoritesi tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, koronavirüsten etkilenerek iyileşen en az 116 vakanın test sonuçlarının yeniden pozitif çıktığı duyuruldu.
Reuters'ın haberine göre, ülkedeki sağlık makamları hastalığın neden yeniden nüksettiğinin nedenlerini araştırıyor. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) müdürü Jeong Eun-kyeong'a göre, insanların yeniden virüs kapmasından ziyade, tam iyileşme sağlanmadığı için virüs yeniden aktif hale geliyor.
İKİ KAT ARTTI
Uzmanlar, hatalı testlerden dolayı yanlış sonuçlar alınabileceğine veya virüs kalıntılarının hastaların sistemlerinde yeniden etkinlik kazanabileceğine dikkat çekiyor. Son, kayıtlarda elde edilen 116 yeniden hasta olmuş vaka, Güney Kore'nin bir hafta önce bildirdiği 51 vakanın iki katından fazla.
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