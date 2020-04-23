İzmir 23 Nisan’da tek yürek oldu

23 Nisan 2020 Perşembe, 20:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 23 Nisan kutlamasını evlere, balkonlara taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, üstü açık otobüsle kentin sokaklarında dolaşarak İzmirlilerin bayramını kutladı.

Büyükşehir Belediye Bandosu’nun da olduğu otobüs, İzmir’de adeta şenlik havası yarattı. Balkonlarına çıkan İzmirliler alkışlarla marşlara eşlik etti. Başkan Soyer çocuklara seslenerek “Atatürk’ün, İzmir’in çocukları iyi ki varsınız. Sizler Cumhuriyet’in, bağımsızlığın teminatısınız. Hepiniz ile iftihar ediyorum” dedi. İzmir Marşı’nı Soyer çifti ile birlikte söyleyen İzmirliler telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Bando ekiplerinin olduğu diğer iki otobüs de kentin farklı rotalarında dolaşarak 23 Nisan coşkusu yarattı.

"HEPİMİZİN KALBİNDE YÜZÜNCÜ YIL DUYGUSU VAR"



23 Nisan’ın yüzüncü yılının görkemli kutlanması gerektiğini söyleyen Başkan Soyer, “Maalesef koronavirüs hepimizi buruk bıraktı. O nedenle çok üzgünüz. Ama en biliyoruz ki hepimizin kalbinde muazzam bir Atatürk sevgisi ve yüzüncü yıl duygusu var. O nedenle içimiz rahat.

İnsanlar sokağa çıkamıyor, o nedenle biz onların sokaklarına, mahallelerine gidiyoruz. Kalbimizin onlarla attığını gösteriyoruz” dedi. Soyer, çocukların umutlarını kaybetmemesi gerektiğini belirterek “Hayallerinin peşinde koşmaya devam etsinler. Bu virüs bitecek ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler” şeklinde konuştu.