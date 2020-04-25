İzmir-Avrupa Dayanışma Ağı’ndan destek çağrısı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 09:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın bir zamanda kente güvenilir, ucuz ve sağlıklı gıda sunmak için kurulan ve koooperatif ürünlerinin satıldığı Halkın Bakkalı, coronavirüs nedeniyle kentin arka mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı amaçlayan bir “gıda bağış kampanyası” başlattı.

Kampanyaya, www.halkinbakkali.com sitesinden erişim sağlanırken, internetten alınan her bir gıda paketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kampanya gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tüm Türkiye’de ilgi gören ve İzmirlilerin yoğun destek verdiği bu kampanyayı, yurtdışına taşımak ve “uluslararası bir dayanışma modeli” oluşturmak için #İyilikSınırTanımaz ve #DayanışmaYaşatır sloganlarıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup gönüllü İzmir-Avrupa Dayanışma Ağı’nı kurdu.

İzmir-Avrupa Dayanışma Ağı, İzmir’de yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlara İzmir için dayanışma çağrısı yaptı.



Çağrı üzerine dayanışma ağına Avrupa ve özellikle Almanya'da yaşayan yurttaşların ve STK'ların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. İzmir-Avrupa Dayanışma Ağından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeni ile tüm insanlık zor bir süreçten geçiyor. Salgın, yaşamsal açıdan ciddi oranda sorunlara ve ölümlere yol açarken, düşük gelirli vatandaşlar üzerinde çok yoğun sosyal ve ekonomik sorunlara yol açıyor. İzmir genelinde Korona salgını öncesi 300 bine yakın issiz vatandaş sayısının, salgın sürecinde başlatılan karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerden dolayı 600-700 bine ulaştığı görülüyor.

Bir başka deyişle, tüm Türkiye’de olduğu gibi, İzmir’de de özellikle hizmet, tarım, turizm, eğitim, ulaşım ve lojistik, gastronomi sektörlerinde çalışan on binlerce kişi bir anda işsiz kaldı. Yüzlerce esnaf ve küçük işletme de ticari faaliyetine son vermek zorunda kaldı.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bilhassa başka hiçbir geliri olmayan kırılgan ve dezavantajlı grupların korunup desteklenmesi için, merkezi ve yerel yönetimler kadar, yurttaşlara da toplumsal yardım ve dayanışma konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Salgının neden olacağı krizin aylara yayılacağı ve derinleşeceği beklenirken, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal dayanışmayı daha çok güçlendirmek ve sınır ötesi bir dayanışma ağı örmemiz, dünyanın neresinde olursak olalım evrensel bir sorumluluk halini almaktadır.

Bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde www.halkinbakkali.com sitesinde başlatılan gıda bağış kampanyasına, katkı sağlamak isteyen herkesi ve özellikle yurt dışında yasayan tüm vatandaşlarımızı dayanışma ağımız kapsamında destek olmaya çağırıyoruz.

Hedefimiz, İzmir’deki tüm ihtiyaç sahiplerine düzenli gıda yardımı ulaştırıp, yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Sizler de www.halkinbakkali.com sitesi aracılığı ile bir gıda paketi satın alabilirsiniz. Bu site üzerinden almış olduğunuz her bir gıda paketi ihtiyaç sahibi vatandaşlara İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile dağıtılacaktır.

Koronavirüs sonrası daha iyi bir dünyada, daha güzel dayanışmalara yelken açmak ümidiyle!

Sağlıkla ve sevgiyle kalın…”

Avrupa İzmir Dayanışma Ağı Sözcüleri

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Dr.Ahmet Güler +905327068282 – [email protected]

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