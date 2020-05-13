İzmir Barosu: Çocuğa cinsel istismar bildirimlerinde ciddi bir düşüş var

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:40

Baro tarafından yapılan açıklamada, “Salgın ilanından günümüze kadar baro tarafından çocukların maruz kaldıkları cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda yapılan avukat görevlendirmelerinde ciddi bir değişim gözlemlenmektedir. Örneğin 10 Mart 2020 ile 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında çocuğun cinsel istismarı suçu için yapılan görevlendirme 99 iken, 2019 yılında aynı dönemde bu sayı 160, 2018’de 211, 2017’de 244, 2016’da 154, 2015’de ise 74 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ocak, şubat ve mart ayı görevlendirilmelerine bakıldığında ise şubat ayında cinsel istismarı suçu için yapılan görevlendirme 157 iken mart ayında 32’ dir. Avukat görevlendirmelerine ilişkin ayrı ayrı sunulan veriler ve karşılaştırmalar mağdur çocuk sayısındaki azalmanın arkasında yatan nedenlerin titizlikle incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir” denildi.

Avukat talebinin düşüşünün suçun azlığından değil, koruyucu mekanizmalara erişim konusunda çekilen zorluk olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi,” Mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlıca nedeninin okulların kapalı olması ve salgın nedeniyle alınan diğer önlemlerden kaynaklı koruyucu mekanizmalara erişim konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunu düşünmekteyiz. Kayıtlara geçebilen şiddet olguları buzdağının sadece görünen kısmını oluşturmakta, kapalı kapılar ardında yaşanan her türlü cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan ve/veya şiddete tanıklık ederek travmaya uğrayan çocukların gerçek sayısı seslerini duyuramadıkları için ne acıdır ki bilinmemektedir. Bu nedenle salgın ile mücadele için geliştirilen politikalara yukarıda yer verilen önlemlerin eklenmesi ve acilen uygulanması zorunlu olup, çocukların uğradığı her türlü şiddet ve hak ihlallerine ilişkin veriler kayıt altına alınmalı.”