İzmir Barosu ve STK'lerden çağrı: Hak ihlallerine son verin

06 Mart 2020 Cuma, 14:47

Son yıllarda ülkelerinde yaşanan savaşlar nedeniyle birçok mültecinin gö ç etmek zorunda kaldığını belirten, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi’nden Av. Meral Kaban, “Yunanistan askerleri tarafından sınırı geçmek isteyen ve tampon bölgede bekletilen mültecilere plastik mermi ile ateş edilmekte, ışık ve ses bombası atılmakta, deniz yoluyla gelen mültecilerin botları batırılmaya çalışmaktadır. Yunanistan’a geçmeyi başaran bazı mültecilerin insan hak ve onuru hiçe sayılarak giysileri çıkarılmış tekrar Türkiye’ye gönderilmiştir. Biz buradan çağrı yapıyoruz. Mültecilerin pazarlık aracı olarak kullanılmasına son verilmeli, Türkiye mültecileri güvensiz geçiş yollarına yönlendirmekten vazgeçmelidir. Türkiye hükümeti ülkemizde kalmak isteyen mültecilere gerekli hukuki korumayı sağlamayı sürdürmelidir “ dedi.

Herkesin sorumluğunun yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Kaban, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Geri Kabul Sözleşmesi bugün itibari ile fiilen sona ermiştir. İltica hakkının doğrudan ihlali olan bu sözleşme resmi olarak da lağvedilmelidir. Mültecilerin güvenli ve kontrolü bir şekilde geçişlerine olanak tanınması için tüm uluslararası bileşenler üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Gerek Avrupa Birliğini gerekse sınır ülkelerini, yaşanan bu hak ihlallerine derhal son vermeye, başta 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 tarihli ek protokol olmak üzere ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatını etkin bir biçimde işletmeye, insan haklarına uygun şekilde sorumluluk almaya davet ediyoruz” diye konuştu.