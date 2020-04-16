İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nden çiftçiye destek

16 Nisan 2020 Perşembe, 12:59

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 80 kuruşa kadar düşen bakla fiyatları, Kaymakçı Kalkınma Kooperatifinin İzmir Büyük Şehir Belediyesi ile yaptığı alım sözleşmesinin ardından 2 liraya yükseldi. 6 ton alınan ürün, Büyükşehir tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

HER GÜN 5 TON

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çiftçilere sağlanan desteğe ilişkin yaptığı açıklamada "Bu günlerde iki şeyin değerini daha iyi anladık. Sağlıkçılarımız ve Türkiye'yi ayakta tutan üreticilerimiz. Üretim desteklerimize yenisini ekledik. Ödemişli çiftçimizden her gün aldığımız 5 ton taze baklayı dayanışma kolilerine koyuyoruz. Tarım olmadan Türkiye olmaz." dedi.

'İZMİR DAYANIŞMASI'

Zor günlerin dayanışmayla aşılacağını vurgulayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bu zor günlerde Kaymakçılı bakla üreticilerimizin emeğinin tarlada kalmasını Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla alım yaparak önleyen İzmir Büyükşehir Belediyemiz, sağlık dolu bu ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyor. İşte ‘İzmir Dayanışması’ budur” dedi.

'ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla pazarlama sorunu yaşadıklarını belirten Kaymakçılı bakla üreticileri, "Korona, bütün sektörleri etkiledi. Geçtiğimiz yıl 2-3 liradan sattığımız ürünümüzü bu yıl alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Mağdur olduk" dedi.

Üretici Ali Dereli, "Büyük umutlarla ektiğimiz bakla, ne yazık ki bu yıl fiyat bakımından bizi mağdur etti. Mart alında yaşanan soğuklar nedeniyle baklada rekolte düşüklüğü yaşamıştık. Bir de korona mücadelesi çıkınca ürünü pazarlamakta zorlandık. Kooperatifimiz ve büyük şehir belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı da, kooperatif olarak bu duruma duyarsız kalamadıklarını belirterek şöyle konuştu: "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan protokol ile Kaymakçılı üreticilerin yüzü güldü. Üretilen ürünler alınmaya başlandı. Mümkün olduğunca üreticimizi desteklemeye çalışacağız. Bugün 6 ton ürün satın aldık. 2'şer kiloluk poşetler içine koyduğumuz baklayı, Büyükşehir ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak"