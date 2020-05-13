İzmir Büyükşehir 2020’nin ilk kovanlarını dağıttı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:32

Kırsalda kalkınma hedefi doğrultusunda tarımsal üretimi desteklemeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Kaymakçı Mahallesi’nde 2020 yılının ilk kovanlarını dağıttı. Arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan 10’u kadın 36 köylüye 144’ü arılı kovan olmak üzere toplam 218 kovan ile 11 kalemden oluşan 36 adet arıcılık seti teslim edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içinde Ödemiş Kaymakçı ile beraber Torbalı, Tire, Urla, Kemalpaşa, Bergama Merkez, Tırmanlar, Örlemiş ve Dereköy, Kınık Kalemköy, Menderes Çatalca, Aliağa ve Buca Belenbaşı’nda arıcılık eğitimleri düzenledi. Bu eğitimlere 291’i kadın olmak üzere toplam 638 köylü ve çiftçi katıldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 565 üreticiye 2 bin 296 arılı, bin 148 arısız kovan ile 638 adet arıcılık malzeme seti verilecek.