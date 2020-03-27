İzmir Büyükşehir Belediyesi 40 bin kitap dağıtılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde oturan çocukları da unutmadı. 0-12 yaş arasındaki çocuklara 40 bin kitap dağıtılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların sosyal gelişimine destek olmayı sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer okulların tatil edildiği gün, evde kalacak çocuklara kitap ulaştırılması talimatı verdi. Evden eğitime devam eden 0-12 yaş arası çocuklara hikâye kitapları dağıtmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, ilk teslimatı Buca Ufuk Mahallesi'nde yaptı.?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gerekli hijyen koşullarını sağlayarak çocuklara kitaplarını teslim etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocuklara dağıtılan kitaba şu notu yazdı: "Sevgili çocuklar. Aydınlık yarınların güvencesi sizlersiniz. Evde canınız sıkılmasın, bol bol kitap okuyun. Sizleri çok seviyorum".
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