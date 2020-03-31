İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelirini kaybedenlere nakit desteği verecek

31 Mart 2020 Salı, 16:26

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 40 bin aileye nakit desteği sağlayacaklarını duyurdu.



Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın, zaten var olan ekonomik krizi derinleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şartlarımızı zorlayıp, 6 Nisan'dan itibaren, veri tabanımıza kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400’er lira yatıracağız. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı" dedi.